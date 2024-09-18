Εκατοντάδες διαδηλωτές είναι συγκεντρωμένοι αυτή την ώρα στην οδό Φύσσα 60, στο μνημείο του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι προκειμένου να συμμετάσχουν στην πορεία μνήμης του 34χρονου καλλιτέχνη. Συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες, απλοί πολίτες που δεν γνώριζαν τον νεαρό τραγουδιστή έχουν συγκεντρωθεί στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, όπου από στιγμή σε στιγμή θα ξεκινήσει η πορεία η οποία θα καταλήξει στη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Υπενθυμίζεται πως στις 17:30 οι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ «Μανιάτικα» και «Κορυδαλλός» έχουν κλείσει για το κοινό, έπειτα από εντολή της αστυνομίας, με αποτέλεσμα η προσέλευση των διαδηλωτών στο σημείο της συγκέντρωσης θα πρέπει να γίνει με άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Σε απόσταση από το μνημείο του Παύλου Φύσσα υπάρχει ήδη διακριτική παρουσία αστυνομικών, οι οποίοι ευελπιστούν πως δεν θα υπάρξουν επεισόδια από άτομα που ενδεχομένως παρεισφρήσουν στην πορεία μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν φασαρίες.

Ο βροχερός καιρός δεν πτόησε τους διαδηλωτές οι οποίοι εως και αυτή την ώρα συνεχίζουν να προσέρχονται και να συμμετάσχουν στην καθιερωμένη πορεία στα στενά του Κερατσινίου και της Νίκαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις ξεκινήσει η πορεία θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την διευκόλυνση της κινητοποίησης. Δηλαδή, θα κλείσουν κεντρικοί δρόμοι και τα οχήματα θα εκτρέπονται σε παράπλευρους δρόμους.

