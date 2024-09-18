Λογαριασμός
Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε αβοήθητο 6χρονο αγοράκι στο Αιγάλεω - Το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Βάρναλη και Νέστορος - Ο οδηγός μοτοσικλέτας αναζητείται

UPDATE: 18:16
Ασθενοφόρο

Του Μάκη Συνοδινού

Ένα 6χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγλαια Κυριακου, καθώς παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στο Αιγάλεω.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Βάρναλη και Νέστορος, ενώ ο ασυνείδητος οδηγός εγκατέλειψε το αγοράκι και αναζητείται.

Το παιδάκι είναι σε καλή κατάσταση και υποβάλλεται σε εξετάσεις στα επείγοντα του νοσοκομείου.

Πηγή: skai.gr

