Του Μάκη Συνοδινού
Ένα 6χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγλαια Κυριακου, καθώς παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στο Αιγάλεω.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Βάρναλη και Νέστορος, ενώ ο ασυνείδητος οδηγός εγκατέλειψε το αγοράκι και αναζητείται.
Το παιδάκι είναι σε καλή κατάσταση και υποβάλλεται σε εξετάσεις στα επείγοντα του νοσοκομείου.
