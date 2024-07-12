Τα πρώτα υδροπλάνα, υποδέχθηκαν σήμερα η Σκόπελος, η Αλόννησος και η Σκύρος, που πραγματοποίησαν δρομολόγια γνωριμίας, ταξιδεύοντας από νησί σε νησί.

Η Hellenic Seaplanes συνεχίζει την πτητική της προετοιμασία, βάζοντας πλώρη για τα νησιά και τις υποδομές τους που θα φιλοξενήσουν τα υδροπλάνα στο Αιγαίο.

Οι πτήσεις αυτές δίνουν την ευκαιρία στον ευρύτερο κόσμο, στους μελλοντικούς επιβάτες και τις τοπικές αρχές να γνωρίσουν τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των υδροπλάνων.

Με αφετηρία τη βάση της Hellenic Seaplanes στο αεροδρόμιο Μεγάρων πραγματοποιήθηκε το πρώτο σκέλος ταξιδιών με προορισμό τα νησιά των Σποράδων και συγκεκριμένα σε Σκόπελο, Αλόννησο και Σκύρο.

Στις πρώτες αυτές πτήσεις ήταν ο υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, το τηλεοπτικό συνεργείο της κρατικής τηλεόρασης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλας Χαραλάμπους.

Το περιεχόμενό τους αφορούσε την εξοικείωση των πληρωμάτων αλλά και του επιχειρησιακού προσωπικού της Hellenic Seaplanes με τους ελληνικούς αιθέρες και θάλασσες, πραγματοποιώντας σειρά προσθαλασσώσεων και αποθαλασσώσεων.

