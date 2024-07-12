Για παραχάραξη και κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα από τις Αστυνομικές Αρχές στη Δράμα, σύμφωνα με το thestival.gr. Αναζητούνται ακόμη δύο δράστες.

Ειδικότερα, έπειτα από ενδελεχή έρευνα, αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Παγγαίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, διαπιστώθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 7 έως 11-7-2024 οι δράστες είχαν θέσει σε κυκλοφορία σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, πραγματοποιώντας συναλλαγές σε επιχειρήσεις περιοχών της Δράμας και της Καβάλας, ενώ σε μία περίπτωση η συναλλαγή δεν πραγματοποιήθηκε καθώς ο υπάλληλος της επιχείρησης αντιλήφθηκε την πλαστότητα του χαρτονομίσματος.

Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι πέντε εκ των ανωτέρω δραστών, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία των τεσσάρων συλληφθέντων και του ενός ημεδαπού που αναζητείται, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 45 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ συνολικής αξίας 2.250 ευρώ, ένα μαχαίρι και χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.

