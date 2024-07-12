Η ενημέρωση στον ΣΚΑΪ συνεχίζεται και το καλοκαίρι με «Πρωινή Ενημέρωση», «Newsroom» και «Online»

Με τις ενημερωτικές εκπομπές «Πρωινή Ενημέρωση», «Newsroom» και «Online» σπονδυλώνεται το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ για τη θερινή περίοδο ξεκινώντας από τις 20/07.

Η αρχή γίνεται με την «Πρωινή Ενημέρωση» το Σαββατοκύριακο 20-21/07 στις 05.30, με όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για την επικαιρότητα και μία πρώτη ουσιαστική παράθεση και ανάλυση των ειδήσεων - εστιάζοντας στα σημαντικότερα γεγονότα της μέρας που μόλις αρχίζει.

Στην παρουσίαση ανά ημερομηνίες θα δούμε τους: Άκη Παυλόπουλο – Τίνα Μιχαηλίδου (20-21/07), Νίκο Ανδρίτσο – Έλλη Κασόλη (22-26/07), Αντώνη Κρητικό – Χρύσα Μπάτου (27-28/07), Νίκο Ανδρίτσο – Αθηνά Παπακώστα (29/07-02/08), Χρυσόστομο Τσούφη – Αρτέμιδα Μάντη (03-04/08), Νίκο Ανδρίτσο – Χρύσα Μπάτου (05-09/08), Χρυσόστομο Τσούφη – Μαρία

Τσιλινίκου (10-11/08), Σταύρο Ιωαννίδη – Χρύσα Τσίχλη (12-16/08), Κωνσταντίνο Δαυλό – Ισαάκ Τριανταφυλλίδη (17-18/08), Ναντίν Χαρδαλιά – Μανώλη Κωστίδη (19-23/08), Κωνσταντίνο Δαυλό – Μαρία Τσιλινίκου (24- 25/08).

Από τη Δευτέρα 22/07 στις 09:45, στις οθόνες μας καθημερινά επιστρέφει και το «Newsroom». Συνεχής ροή ειδήσεων για όλα τα ζητήματα που μας αφορούν και συνδέσεις με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλεσμένοι στο στούντιο πρόσωπα της επικαιρότητας και ειδικοί προσφέρουν τη δική τους ανάλυση των σημαντικότερων ειδήσεων.

Στην παρουσίαση ανά ημερομηνίες θα δούμε τους: Πηνελόπη Γκάλιου – Νικολέττα Κρητικού (22-26/07), Έλενα Λάσκαρη – Κορίνα Γεωργίου (29/07-09/08), Ναντίν Χαρδαλιά – Αντώνη Κρητικό (12-16/08), Αντώνη Κρητικό –

Μαρία Τσιλινίκου (19-23/08).



Την ίδια ημερομηνία 22/07, στις 11:45 ξεκινά και το «Online» για να μας κρατά συνδεδεμένους με την εγχώρια και την εξωτερική ειδησεογραφία. Όλες οι εξελίξεις και τα σημαντικά γεγονότα που μας αφορούν. Στην παρουσίαση ανά ημερομηνίες θα δούμε τους: Αντώνη Αντζολέτο – Γιάννη Καντέλη (22- 26/07), Πηνελόπη Γκάλιου – Τζένη Κρουσταλλακίδου (29/07-02/08).

