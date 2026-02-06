Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από το ελληνικό FBI σε περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Κατερίνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 10 αποθηκευτικούς χώρους καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων.

Έχουν κατασχεθεί μεταξώ άλλων όπλα, χρήματα, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 25 άτομα (19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία).

Δείτε βίντεο της αστυνομικής επιχείρησης:

Πηγή: skai.gr

