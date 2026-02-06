Βιολάντα: Τουλαχιστον σε τρία σημεία η διαρροή προπανίου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σήμερα οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για την έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου

Σε μήκος 7,5 με 8 μέτρων έχουν εντοπιστεί τρία σημεία διάβρωσης λόγω της διαρροής προπανίου

Οι έρευνες της ΔΑΕΕ γίνονται παρουσία εισαγγελέα, μεταλλουργών και χημικών, με έλεγχο της νομιμότητας των σωληνώσεων και του συστήματος κυκλοφορίας προπανίου

Διαρροή σε τρία σημεία δείχνουν οι μέχρι στιγμής έρευνες στο σημείο της έκρηξης που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, στις 26 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, φαίνεται ότι σε μήκος 7,5 με 8 μέτρων υπάρχουν τρία σημεία, τα οποία έχουν διαβρωθεί λόγω της διαρροής προπανίου. Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) λαμβάνουν χώρα παρουσία εισαγγελέα, μεταλλουργών και χημικών. Θα εξεταστεί αν οι σωληνώσεις ήταν εγκεκριμένες και αν το σύστημα κυκλοφορίας του προπανίου ήταν αυτό που προβλέπεται.

Τέλος, οι αρμόδιες αρχές έχουν πάρει δείγματα από το έδαφος για να μεταφερθούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να τα εξετάσουν και στη συνέχεια να συντάξουν το σχετικό πόρισμα.

Δείτε το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ:



