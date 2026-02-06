Jutta Leerdam: Σάλος για την άφιξη της με ιδιωτικό τζετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ολλανδία η απόφαση της σταρ του πατινάζ ταχύτητας Γιούτα Λίρνταμ να ταξιδέψει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου με ιδιωτικό τζετ, αντί να μεταβεί μαζί με την υπόλοιπη ολλανδική αποστολή.

Η 27χρονη αθλήτρια, η οποία είναι αρραβωνιασμένη με τον διάσημο μποξέρ και influencer Τζέικ Πολ, ανήρτησε στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι της με ιδιωτική πτήση, όπου εμφανίζεται να διασκεδάζει με φίλους της, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα «Προς Μιλάνο».

Ωστόσο, η κίνησή της προκάλεσε την έντονη αντίδραση του γνωστού πρώην ποδοσφαιριστή και νυν αθλητικού σχολιαστή Γιόχαν Ντέρκσεν, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της «αλαζονική».

«Ζει ήδη σαν εκατομμυριούχος, με ιδιωτικά τζετ και όλα τα σχετικά», δήλωσε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την Daily Mail, προσθέτοντας πως αν ήταν προπονητής της, δεν θα ανεχόταν τέτοια συμπεριφορά.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, η Λίρνταμ, φορώντας ρουχισμό της ολλανδικής ολυμπιακής ομάδας, απόλαυσε σαμπάνια και ειδικά φτιαγμένα cupcakes με την επιγραφή «Success Jutta», ενώ στο μενού υπήρχαν σαλάτες με τόνο, μοσχάρι και γαρίδες, μέσα σε καμπίνα διακοσμημένη με ολυμπιακή θεματολογία.

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στον Ντέρκσεν, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί χρήστες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους. «Ιδιωτική πτήση; Τι σημαίνει τελικά “ομάδα” Ολλανδίας;» έγραψε ένας σχολιαστής, ενώ άλλοι μίλησαν για «ντροπιαστική άφιξη».

Παράλληλα, δεν έλειψαν και οι επικρίσεις για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιλογής της, με χρήστες να τονίζουν ότι τέτοιες πτήσεις συμβάλλουν στην κλιματική κρίση και τη μείωση του φυσικού πάγου.

Στο πλευρό της στάθηκε ο Τζέικ Πολ, ο οποίος σχολίασε κάτω από την ανάρτησή της «Ωρα να λάμψεις».

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026 θα είναι η δεύτερη ολυμπιακή παρουσία της Λίρνταμ, η οποία είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στα 1.000 μέτρα στους Αγώνες του Πεκίνου το 2022.

Η δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη πατινέρ στοχεύει στο πρώτο της χρυσό μετάλλιο στα 500μ. και 1.000μ., στις 9 και 15 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.