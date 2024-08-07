Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Λεωφορεία-σαράβαλα στους δρόμους της Αθήνας

Παρά τη μερική ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της ΟΣΥ, παραμένουν οι εικόνες ντροπής στην Αθήνα.

Λεωφορεία-σαράβαλα, όπως αυτό στις φωτογραφίες που μπήκαν σε κυκλοφορία το 1998 συνεχίζουν να κυκλοφορούν. Το συγκεκριμένο μάλιστα με πινακίδα ΥΜΙ 1155 εξυπηρετεί μια από τις πιο κεντρικές γραμμές, την 550 ΚΗΦΙΣΙΑ – ΦΑΛΗΡΟ που διασχίζει όλη την Αθήνα και λεωφόρους όπως η Κηφισίας, η Βασ. Σοφίας, η Βας. Κωνσταντίνου και η Συγγρού σε μια διαδρομή 25 χιλιομέτρων.

Εξωτερικά, το λεωφορείο έχει σπασμένα τμήματα της λαμαρίνας, τρύπες στο σασί, μέρη που κρέμονται στο κάτω μέρος του λεωφορείου, ενώ και εσωτερικά βρίσκεται σε άθλια κατάσταση με βρόμικα και σκισμένα καθίσματα, θυμίζοντας εικόνες από τη μακρινή δεκαετία του ’80.

Προηγούμενο Επόμενο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.