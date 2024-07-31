«Το ζητούμενο είναι κάθε μέρα και περισσότερο οι πολίτες να αισθάνονται ότι είμαστε κοντά τους, ότι καταπολεμούμε όλα εκείνα τα φαινόμενα, από τη βαριά εγκληματικότητα, μέχρι την καθημερινότητα των πολιτών», τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τη Θεσπρωτία, όπου ανακοίνωσε τη δημιουργία του νέου Αστυνομικού Μεγάρου.

Ο κ. Υπουργός επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024, το κτήριο, όπου θα στεγαστεί το νέο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσπρωτίας (στη θέση Βίγλιζα του Δήμου Ηγουμενίτσας). Όπως είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί θα προσθέσω και πάλι ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στη Θεσπρωτία, ακόμη μία σημαντική υποδομή, η οποία δημιουργεί προϋποθέσεις για καλύτερη ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους Αστυνομικούς. Εδώ, στη μεθόριο, αγωνίζονται καθημερινά για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, των διακινήσεων και τη δημιουργία συνθηκών ασφαλείας σε μία περιοχή, που όλο αναπτύσσεται και έχει μεγάλο ρεύμα επισκεπτών».

Επιπλέον, τόνισε ότι έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση του έργου, που ανέρχεται περίπου στα 8,7 εκατ., από τα προγράμματα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ευρωπαϊκούς πόρους. «Ελπίζω πολύ γρήγορα και άμεσα να ολοκληρωθεί, καθώς, όπως βλέπετε, στο μεγάλο του μέρος, το κυρίως έργο, έχει ήδη εκτελεστεί. Άρα, απομένουν εργασίες, οι οποίες κυρίως θα καταστήσουν λειτουργικό το κτήριο και διαχειρίσιμη όλη αυτή την έκταση, όπου θα στεγαστούν οι αστυνομικές μας υπηρεσίες», είπε. Μάλιστα, ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήρε για την επιτυχή εξέλιξη του έργου, τον ρόλο του Βουλευτή Θεσπρωτίας, Βασίλη Γιόγιακα, ο οποίος τον συνόδευε στην επίσκεψή του, σημειώνοντας πως, το νέο Αστυνομικό Μέγαρο αποτελεί υλοποίηση της υπόσχεσης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μαζί με τους Δημάρχους Ηγουμενίτσας και Σουλίου, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ηπείρου και Αξιωματικούς Αστυνομικών υπηρεσιών της Θεσπρωτίας ξεναγήθηκαν στους χώρους του κτηρίου.

Τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης βρέθηκε στο μεθοριακό σημείο ελέγχου στο Μαυρομάτι και επισκέφθηκε το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Σαγιάδας. Μάλιστα, όπως είπε, «πολύ νεαρός Υπουργός είχα έρθει εδώ για να εγκαταστήσουμε, για πρώτη φορά, τον συνοριακό σταθμό στο Μαυρομάτι. Τώρα, 23 χρόνια μετά, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά στην περιοχή. Είναι καλύτερα, είναι ασφαλέστερα και βεβαίως πιο αναπτυγμένα. Αυτή είναι η μεγάλη μας χαρά. Να βλέπουμε, η Ήπειρος, η Θεσπρωτία να αναπτύσσεται, να δημιουργεί νέους πόρους και βεβαίως να δημιουργεί κάθε μέρα συνθήκες ασφάλειας στους πολίτες. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Μαυρομάτι, ένας μικρός σταθμός, που κάθε μέρα απορροφά κάποιες χιλιάδες επισκέπτες, από και προς τη γειτονική χώρα και χαίρομαι επίσης που όλα τα φαινόμενα εκείνα τα οποία μας πλήγωναν στο παρελθόν σήμερα δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

