Ένα συγκινητικό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης έστειλαν ανήμερα των Χριστουγέννων οι συγγενείς ενός 57χρονου άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Με την απόφασή τους να δωρίσουν τα όργανά του, χάρισαν ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.

Οι συγγενείς του άτυχου άνδρα πήραν την απόφαση να δωρίσουν τους δύο νεφρούς και τους κερατοειδείς, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να γίνει η μεταμόσχευση σε λήπτες. Οι γιατροί μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου, σήκωσαν τα χέρια ψηλά θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσουν τόσο τον ίδιο τον 57χρονο, όσο και την οικογένειά του για το μεγαλείο ψυχής που έδειξαν, δωρίζοντας τα όργανά του.

Οι κερατοειδείς μπορούν να μεταμοσχευθούν σε περισσότερο από ένα άτομα, ενώ να σημειωθεί ότι η λίστα αναμονής στο Ιπποκράτειο για μεταμόσχευση νεφρών ξεπερνά τα οκτώ με δέκα χρόνια, όταν σε όλη τη χώρα περισσότεροι από 1,300 ασθενείς περιμένουν το κατάλληλο μόσχευμα.

Σε ανακοίνωσή του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», η διοίκησή του εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού και Καρδιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού και Αιματολογικού Εργαστηρίου, της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας.

«Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.