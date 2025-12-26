Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου σε μονοκατοικία στη Ροδόπη.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Ριζώματος και από το σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες ανασύρθηκε ένας ανήλικος χωρίς τις αισθήσεις του.

Στη φωτιά επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και παρέδωσαν τον ανήλικο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

