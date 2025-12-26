Λογαριασμός
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ανήλικος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία στο Ρίζωμα Ροδόπης

Στην πυρκαγιά επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και παρέδωσαν τον ανήλικο σε ασθενοφόρο

ΕΚΑΒ

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου σε μονοκατοικία στη Ροδόπη.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Ριζώματος και από το σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες ανασύρθηκε ένας ανήλικος χωρίς τις αισθήσεις του.

Στη φωτιά επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και παρέδωσαν τον ανήλικο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

