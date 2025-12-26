Με εντολή από τις φυλακές εκτιμούν οι Αρχές ότι πραγματοποιήθηκε το «επαγγελματικό» χτύπημα τα ξημερώματα της Πέμπτης με εκρηκτικό μηχανισμό σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Από τις κάμερες ασφαλείας εντοπίζεται ο δράστης να τοποθετεί και να πυροδοτεί τον μηχανισμό και στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε 7 σταθμευμένα αυτοκίνητα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών, όπου έσπασαν τζάμια και έπεσαν σοβάδες. Τις έρευνες για την έκρηξη έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω έκρηξη έχει πολλά κοινά στοιχεία με την έκρηξη έξω από υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας στην οδό Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Μάιο.

Υπενθυμίζεται ότι σε εκείνο το περιστατικό έχασε τη ζωή της μια 39χρονη, η οποία μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό

Πηγή: skai.gr

