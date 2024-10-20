Κουτσούμπας- Γιάννενα: Είμαστε με το δίκιο των πολλών, ενάντια στις θυσίες για τα κέρδη των λίγων

Κάλεσμα για την διαμόρφωση ενός πανελλαδικού κινήματος, το οποίο θα κατανοεί την ανάγκη σύγκρουσης, «με την οικονομία και την κοινωνία του κεφαλαίου, για να τελειώσει το κράτος των καπιταλιστών», απηύθυνε ο ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την ομιλία του στην Πανηπειρωτική σύσκεψη σωματείων, φορέων και συνδικαλιστών, στα Γιάννενα.

Ο γ.γ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε πως «μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα για να βελτιώσουμε, όσο γίνεται σήμερα, τη ζωή μας, και ταυτόχρονα ετοιμάζουμε και προετοιμαζόμαστε για τις μεγάλες συγκρούσεις που έχουμε μπροστά μας, μέχρι την οριστική ανατροπή αυτής της αδικίας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, «εντός αυτού του σάπιου και διεφθαρμένου συστήματος, γι΄ αυτό μία επιλογή έχουμε, να συγκρουστούμε με την οικονομία και την κοινωνία του κεφαλαίου» και ζήτησε να φύγουμε από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, αλλά και κοινωνικοποίηση των μέσων που παράγουν τον πλούτο στη χώρα μας και συνέχισε: «Μέσα στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία και τις σχολές, για να εμποδίσουμε τα σχέδιά τους, για να έχουμε και ορισμένες κατακτήσεις. Αυτή την ευθύνη έχουμε αναλάβει ως κόμμα, την ευθύνη να πάμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους! Και θα τα καταφέρουμε!».

Ο γενικός γραμματέας μίλησε για αντιλαϊκές πολιτικές που όλες οι κυβερνήσεις υλοποιούν διαδοχικά και χαρακτήρισε μεγαλύτερη σε ένταση, αυτή από την κυβέρνηση της ΝΔ, «με τις πλάτες φυσικά των άλλων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό κι εμείς τονίζουμε ότι "από τα πάνω", από τους κυβερνώντες και από τη βολική τους, δήθεν, αντιπολίτευση, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στηλίτευσε την κυβερνητική οικονομική πολιτική και έκανε λόγο για «ματωμένα» πρωτογενή πλεονάσματα, δυσβάσταχτους φόρους που εξαϋλώνουν τα λαϊκά εισοδήματα, καθηλωμένους τους μισθούς και τις συντάξεις για να συνεχίσουν να αυξάνουν τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και να βαθαίνει η φτώχεια για τον λαό και τα επόμενα χρόνια και τόνισε: «Ας σταματήσει πια να μιλάει ο κ. Μητσοτάκης για "μέτρα ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών"».

Μεταξύ άλλων δε, επισήμανε ότι «η νέα υπουργός Εργασίας, η οποία θέλει να εμπλουτίσει το αντεργατικό βιογραφικό της, ετοιμάζεται να φέρει νομοσχέδιο για τον κατώτατο μισθό και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που όχι μόνο θα ακυρώνει τον ρόλο των συνδικάτων, αλλά θα νομοθετήσει έναν μόνιμο κόφτη για τους μισθούς των εργαζομένων» και συνέχισε:

«Λεφτά για μισθούς, για την παιδεία, για την υγεία, για τις ανάγκες του λαού, δεν υπάρχουν, λεφτά όμως για να στέλνουν φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα που κοστίζει 500 εκατ. ευρώ την ημέρα στο λαό, έχουν. Λεφτά για να στηρίξουν το λαϊκό εισόδημα δεν έχουν, αλλά για τους υπέρογκους εξοπλισμούς έχουν! Για να στηρίξουν την πιο βαθιά συμμετοχή της Ελλάδας στους δύο ιμπεριαλιστικούς πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, για λογαριασμό της άρχουσας τάξης, που θέλει κι αυτή κομμάτι από τη μοιρασιά, έχουν και παραέχουν!

Κι όταν μιλάμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μιλάμε για το μπουρλότο που έχει βάλει το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ, το οποίο με τη στήριξη των ευρωατλαντικών συμμάχων του, σφαγιάζει τους λαούς της Παλαιστίνης, του Λιβάνου. Αυτή τη σφαγή στηρίζει η ελληνική κυβέρνηση, καθιστώντας την ίδια στιγμή τη χώρα μας, το λαό μας στόχο αντιποίνων!».

Ο κ. Κουτσούμπας, χαρακτήρισε πολύ σημαντικές τις συσκέψεις με συνδικαλιστές, σωματεία, συλλόγους και φορείς, γιατί όπως είπε, είναι εκείνοι που γνωρίζουν από πρώτο χέρι, ποια είναι η κατάσταση και τα προβλήματα σε κάθε χώρο, σε κάθε κλάδο. «Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν συμβιβάζεστε μ' αυτά, μπαίνετε μπροστά, διεκδικείτε λύσεις. Το ίδιο και μείς.

Απ' αυτή τη σκοπιά μπορούμε να πούμε πως βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά: "με το δίκιο των πολλών, ενάντια στις θυσίες για τα κέρδη των λίγων", όπως λέει και το σύνθημα της σημερινής σύσκεψης» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

