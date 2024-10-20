Φώφη Γεννηματά: Το μνημόσυνο για τα τρία χρόνια από τον θάνατο της

Το μνημόσυνο για τα τρία έτη από τον θάνατο της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά τελέστηκε το πρωί της Κυριακής στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων καθώς και στελεχών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

Συγκεκριμένα, στο μνημόσυνο εκτός από την οικογένειά της παρέστησαν, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Γιώργος Παπανδρέου, βουλευτές αλλά και οι επί χρόνια συνεργάτες της. Επίσης, παρόντες ήταν ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Χρήστος Πρωτόπαππας, ο Κώστας Γείτονας, ο Δημήτρης Ρέππας και ο Σωκράτης Φάμελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Τρία χρόνια πέρασαν, όμως η αστείρευτη δύναμη και αισιοδοξία της Φώφης Γεννηματά είναι βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας. Πιστεύω ότι οι προσπάθειές μας θα δικαιώσουν και τον δικό της μεγάλο αγώνα, στα πιο κρίσιμα για την πολιτική επιβίωση της παράταξής μας χρόνια», δήλωσε αμέσως μετά το μνημόσυνο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η Φώφη Γεννηματά άφησε την τελευταία της πνοή το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Οκτωβρίου 2021 μετά την μεγάλη επιδείνωση που παρουσίασε η υγεία της.

Η αείμνηστη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2008. Στις 12 Οκτωβρίου 2021, εισήχθη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός καθώς παρουσίασε υποτροπή η βασική της νόσος. Λόγω αυτού, αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση της ηγεσίας. Η κατάσταση της υγείας επιδεινωνόταν μέρα με την ημέρα, με συνέπεια να πέσει σε ηπατικό κώμα στις 24 Οκτωβρίου και τελικά κατέληξε στις 12:04 το μεσημέρι της επομένης. Η είδηση του θανάτου της σχολιάστηκε από πολιτικούς όλων των κομμάτων, ενώ η Βουλή ανέστειλε για μια εβδομάδα, ως ένδειξη πένθους, τις εργασίες της.

Η κηδεία της έγινε δημοσία δαπάνη με τιμές εν ενεργεία υπουργού, την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, μετά το σύντομο λαϊκό προσκύνημα που προηγήθηκε. Ενταφιάστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, στον τάφο της οικογένειας Γεννηματά.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.