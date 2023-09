Χρήστος Παΐσιος στον ΣΚΑΪ 100.3: Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή για τον Μπελέρη Ελλάδα 19:22, 21.09.2023 linkedin

«Θα παρεμβαίνουμε νομικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν να βρίσκεται στη νομική επικαιρότητα και να διατρανώσουμε το δίκαιο του Φρέντη», δήλωσε ο Χρήστος Παΐσιος στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3 για την υπόθεση Φρέντη Μπελέρη