Χριστίνα Σούζη: Έχασε στις φλόγες το σπίτι της στο Θυμάρι 

Θλίψη προκάλεσαν στον ΣΚΑΪ οι δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η Χριστίνα Σούζη, καθώς στη μεγάλη πυρκαγιά στην Παλαιά Φώκαια έχασε το σπίτι της στο Θυμάρι. «Κάηκαν οι αναμνήσεις 40 χρόνων» δήλωσε χαρακτηριστικά, με όλη την οικογένεια του ΣΚΑΪ να στέκεται δίπλα της στη δύσκολη αυτή στιγμή.

Η δημοφιλής μετεωρολόγος προχώρησε σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στο Facebook, και έχει δεχθεί μέχρι στιγμής δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης.



Η ανάρτηση της Χριστίνας Σούζη



«Καλησπέρα σας , είμαι πολύ στεναχωρημένη , μόλις έμαθα ότι το θυμάρι εννοώ το σπίτι μας κάηκε , μια ολόκληρη ζωή με τις οικογένειες μας , με την αδερφή μου εκεί την περάσαμε . Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και το ενδιαφέρον»

