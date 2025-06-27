Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ένα 9χρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε χθες το απόγευμα από αυτοκίνητο ενώ έκανε ποδήλατο.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στις Αχαρνές, στην οδό Νικολάου Μονάκη με οδηγό του οχήματος μία 62χρονη γυναίκα.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το αυτοκίνητο κινούνταν με κατεύθυνση από Κηφισιά προς Τατόι, όταν βγήκε από δεξιά το ποδήλατο και συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του κοριτσιού.

Tο παιδί μεταφέρθηκε στο «Μητέρα» όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να κρατήσουν το κοριτσάκι στη ζωή.

