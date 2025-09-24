Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ένας 20χρονος ημεδαπός ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα σοβαρά στο λιμάνι. Τελικά, ο 20χρονος κατέληξε.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο.

Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

24ωρη απεργία προκηρύσσουν σωματεία

Στο μεταξύ, 24ωρη απεργία προκηρύσσουν από σήμερα στις 11 το πρωί έως αύριο Πέμπτη τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ με αφορμή τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκηρύσσουμε 24ωρη Απεργία, από σήμερα 24-09-2025, 11 π.μ. έως αύριο 25-09-2025, 11 π.μ. στο Ε/Γ0-Ο/Γ «BLUE STAR CHIOS» της ναυτιλιακής εταιρείας BLUE STAR FERRIES με αφορμή το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου Καθαριστή μηχανής Α.Α., επί του πλοίου.

Έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά.

Πειραιάς 24 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

● ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

● ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

