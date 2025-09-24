Θάνατος 20χρονου ναυτεργάτη: 24ωρη απεργία κήρυξαν ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

Εξαιτίας του τραγικού θανάτου του 20χρονου ναυτεργάτη στο πλοίο Blue Star Chios, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, τονίζοντας ότι δεν θα αποπλεύσει μέχρι να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος. Κάλεσαν επίσης σε πανλιμενική 24ωρη απεργία στον Πειραιά από τα μεσάνυχτα σήμερα ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας.

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ κάνει λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και για ανεπαρκείς ελέγχους. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ένωση προκήρυξε 24ωρη απεργία στο πλοίο, απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τα πληρώματα.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του ναυτικού, απαιτώντας πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος και ενδελεχείς ελέγχους ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή τους, τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ αναφέρουν:

«Μακραίνει ο αιματοβαμμένος κατάλογος ναυτεργατών που χάνουν τη ζωή τους λόγω της εργοδοτικής ασυδοσίας, που μπροστά στα κέρδη της δεν διστάζει να θυσιάζει ανθρώπινες ζωές.

Τα συνεχή θανατηφόρα περιστατικά με θύματα τους ναυτεργάτες, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, επιβεβαιώνουν τις επανειλημμένες καταγγελίες των σωματείων μας για τις συνθήκες γαλέρας που διαμορφώνονται στα πλοία, με τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις τους να μην διστάζουν να υπονομεύουν διαρκώς ακόμα και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα ότι η εντατικοποίηση της δουλειάς, με τα εξαντλητικά ωράρια, ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, η ελλιπής εκπαίδευση και εξοικείωση και συνολικά οι συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών στα πλοία της ακτοπλοΐας, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους.

Απαιτούμε από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Ναυτιλίας τον ενδελεχή έλεγχο των μέτρων ασφαλείας του πλοίου, τις συνθήκες εργασίας των μελών του πληρώματος, την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος και την έγγραφη ενημέρωσή μας.

Διεκδικούμε: Τήρηση των μέτρων ασφαλείας, πρόβλεψη για επαρκή χρόνο σε εξειδικευμένη εκπαίδευση και ουσιαστική εξοικείωση των ναυτεργατών στη λειτουργία των πλοίων, για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στο βωμό της κερδοφορίας.

Καλούμε την ΠΝΟ και τα υπόλοιπα Ναυτεργατικά Σωματεία, να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία, που προκήρυξαν τα σωματεία μας ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, στο Λιμάνι του Πειραιά, στα πλοία της Ακτοπλοϊας αύριο 25-09-2025 και ώρα 00:01’ έως 24:00».

Πηγή: skai.gr

