Ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα: «Ο στολίσκος της Χαμάς επιμένει να ακολουθεί βίαιη πορεία δράσης»

Ανάρτηση για τον Global Sumud Flotilla που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα έκανε στο Χ η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για «στολίσκο της Χαμάς».

Στην ανάρτηση η πρεσβεία σημειώνει ότι «ο στολίσκος της Χαμάς επιμένει να ακολουθεί βίαιη πορεία δράσης και αρνείται την πρότασή μας να μεταφερθεί, με συντονισμένο και ειρηνικό τρόπο, οποιαδήποτε βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας μέσω της κοντινής Μαρίνας Ασκελόν (Ashkelon). Αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της Χαμάς και όχι την παράδοση της βοήθειας στους πολίτες της Γάζας. Ανθρωπιστική βοήθεια: ΝΑΙ - Βοήθεια προς τη Χαμάς: ΟΧΙ».

Το πρωί της Τετάρτης έγινε γνωστό ότι στις 2 τα ξημερώματα ο Στόλος για τη Γάζα δέχθηκε επιθέσεις με φωτοβολίδες κρότου λάμψης και χημικά, οι οποίες προκάλεσαν εκρήξεις, μικρές υλικές ζημιές και διακοπή των επικοινωνιών.

Η επίθεση έγινε 50 χλμ Νότια της Κρήτης και 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου - εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης).

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει με έκτακτη ανακοίνωσή του το «March to Gaza Greece», η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας).

Προχθές, Δευτέρα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, σκοπεύουν να σπάσουν τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε πλοία να εισέλθουν σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει την παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού» ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι οργάνωσε την επιχείρηση για την προώθηση των στόχων της.

