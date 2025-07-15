Ιωάννινα: Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε η νεαρή τουρίστρια στο φαράγγι του Βίκου

Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε από δύσβατο σημείο μέσα στο φαράγγι του Βίκου, η νεαρή Αμερικανίδα, η οποία φέρεται να έχασε την ισορροπία της και να έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαζί με μία ομάδα 20 ατόμων.

Στην επιχείρηση διάσωσης, συμμετείχε ελικόπτερο το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, όπου περίμενε ασθενοφόρο.

Τι συνέβη

Η γυναίκα, μαζί με ομάδα Αμερικανών, έφτασε στο Ζαγόρι για να διασχίσει το φαράγγι του Βίκου, μία διαδρομή επικίνδυνη, καθώς η πεζοπορία είναι σε ορειβατικό μονοπάτι, διάρκειας 7 ωρών ενώ ορισμένα σημεία της διαδρομής κόβουν… την ανάσα. Στο σημείο έσπευσαν η 5η ΕΜΑΚ, η ΕΜΟΔΕ καθώς και κάτοικοι της περιοχής που γνωρίζουν καλά το σημείο της πτώσης.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

Κατά τις πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη 15 Ιουλίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για διάσωση γυναίκας, στο φαράγγι του Βίκου στα Ιωάννινα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες, από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την 5η Ε.Μ.Α.Κ. και την 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. καθώς και ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Οι επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, εντόπισαν τη γυναίκα σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Βίκου, την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της και την μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου την παρέλαβε το ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. και την μετέφερε στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα Τρίτη 15 Ιουλίου 2025.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

