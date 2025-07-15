Την Παρασκευή η κηδεία του ηθοποιού Γεράσιμου Μιχελή

Την ερχόμενη Παρασκευή 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η νεκρώσιμος ακολουθία του ηθοποιού Γεράσιμου Μιχελή ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης 15 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του σε μια σύντομη ανάρτηση στο Facebook.

Η κηδεία θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, στις 11:30, ενώ στη μία το μεσημέρι θα ακολουθήσει η ταφή του στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών.

«Για τον αγαπημένο μας Γεράσιμο, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά, στην Πλάκα, την Παρασκευή, 18 Ιουλίου, στις 11.30. Η ταφή, στο Τρίτο Νεκροταφείο, στις 13.00», αναφέρεται στη δημοσίευση.

Τον θάνατο του ηθοποιού, γνωστοποίησε με ανάρτηση και η Ενορία Αγίου Νικολάου Ραγκαβά που έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Με βαθιά θλίψη και με πίστη στη ζωοποιό Ανάσταση, η ενορία Αγίου Νικολάου Ραγκαβά ανακοινώνει την εκδημία του αγαπημένου μας αδελφού, Γεράσιμου Μιχελή, ηθοποιού, ποιητή και αφοσιωμένου μέλους της ενορίας μας», σημειώνοντας πως «την ασθένειά του την υπέμεινε με δοξολογία και ειρήνη ψυχής».

Ο ηθοποιός ήταν ευρέως γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά «Στο Παρά Πέντε», όπου υποδύθηκε έναν εκ των βασικών «κακών» στην ιστορία.

Πηγή: skai.gr

