Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Λιθωτό Κιλκίς.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, σε πλαγιά και δεν είναι κοντά σε σπίτια.

Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σέ άλλο σημείο έξω από το Πολύκαστρο έχει ξεσπάσει φωτιά σε ξερά χόρτα η οποία ελέγχθηκε.

Έντονοι καπνοί παρατηρήθηκαν έξω από την πόλη του Κιλκίς και άνδρες της Πυροσβεστικής έλεγξαν την κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

