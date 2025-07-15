Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Λιθωτό Κιλκίς.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, σε πλαγιά και δεν είναι κοντά σε σπίτια.
Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Σέ άλλο σημείο έξω από το Πολύκαστρο έχει ξεσπάσει φωτιά σε ξερά χόρτα η οποία ελέγχθηκε.
Έντονοι καπνοί παρατηρήθηκαν έξω από την πόλη του Κιλκίς και άνδρες της Πυροσβεστικής έλεγξαν την κατάσταση.
