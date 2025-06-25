Τραγωδία στην άσφαλτο το πρωί στην περιοχή της Θήβας με δύο νεκρούς και έναν τραυματία.

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 7 το πρωί στην επαρχιακή οδό Θίσβης - Καναβάρι στη Βοιωτία, όταν από άγνωστη αιτία τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του lamiareport η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε τραγικό αποτέλεσμα.

Μια γυναίκα και ένας άνδρας, ηλικίας 60 και 65 ετών αντίστοιχα, ανασύρθηκαν νεκροί από τους πυροσβέστες από το ένα αυτοκίνητο, ενώ τραυματισμένος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Θήβας και ο 34χρονος οδηγός του άλλου αυτοκινήτου.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Θηβών.

