Συνεχίζονται τα προβλήματα από τη γέφυρα Μεταμόρφωσης έως το ύψος των ΚΤΕΛ σε μήκος 9 χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισού. Νωρίτερα είχε σημειωθεί καραμπόλα 3 οχημάτων στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο η κυκλοφορία.
Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, στον άξονα Αχιλλέως-Καρόλου, στις ανόδους Καλλιρόης-Αρδητού- Β. Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδητού, στα δυο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, στην Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στον Σκαραμαγκά και στην παραλιακή.
