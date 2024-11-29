Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και της Ακτοφυλακής που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα ύποπτο ταχύπλοο να κινείται με πορεία προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή "ΚΑΡΦΑΣ" και να αποβιβάζει στην ακτή αλλοδαπούς μετανάστες.

Στην συνέχεια απέπλευσε με κατεύθυνση τις τουρκικές ακτές και το σκάφος του λιμενικού το ακολούθησε.

Οι Ελληνες λιμενικοί έκαναν χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, στα οποία ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε.

Ακολούθησε καταδίωξη με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ταχύπλοου και τη σύλληψη 17χρονου αλλοδαπού (υπήκοου Τουρκίας) χειριστή, ως ο διακινητής των μεταναστών.

Με τη συνδρομή στελεχών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου εντοπίστηκαν στην ακτή δεκαέξι αλλοδαποί (9 άντρες, 4 γυναίκες και 3 ανήλικοι).

Ο 17χρονος Τούρκος συνελήθφη για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 "Διακίνηση παράτυπα μεταναστών στην ελληνική επικράτεια στερούμενων νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων" και του Ν. 3386/2005 "Παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια", ενώ το ταχύπλοο κατασχέθηκε.

Πηγή: skai.gr

