Άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Μοναστηράκι» που είχαν κλείσει νωρίτερα για την 16η επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Παράλληλα, κανονικά διεξάγεται πλέον και η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς ολοκληρώθηκε η μαθητική πορεία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18:00 θα ακολουθήσει πορεία από συλλογικότητες, σωματεία και φορείς και θα ισχύσουν ξανά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 24 άτομα, ενώ ένας εξ αυτών συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.