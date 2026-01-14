Με εικόνες που παραπέμπουν σε αλπικό τοπίο και με το χιόνι να καλύπτει τις πλαγιές του ορεινού όγκου της Δράμας, το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού άνοιξε επίσημα τις πύλες του για τη φετινή χειμερινή σεζόν την Πρωτοχρονιά, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές τόσο για τον χειμερινό τουρισμό όσο και για την τοπική οικονομία.

Οι χιονοπτώσεις των τελευταίων ημερών δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες στο βουνό, με αποτέλεσμα οι πίστες του χιονοδρομικού κέντρου να λειτουργούν κανονικά, προσφέροντας στους φίλους των χειμερινών σπορ αλλά και στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν το Φαλακρό στην καλύτερή του εκδοχή.

Παράλληλα, το οδικό δίκτυο προς το χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί και ασφαλείς ακόμη και σε περιόδους χιονόπτωσης, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση επισκεπτών από τη Δράμα και τις γύρω περιοχές.

Η φετινή εκκίνηση συνοδεύεται από αυξημένο ενδιαφέρον επισκεπτών, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και μια εικόνα πλήρους λειτουργικότητας, που ενισχύει τη θέση του Φαλακρού ως βασικού χειμερινού προορισμού στη βόρεια Ελλάδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την Πρωτοχρονιά και μέχρι τα Θεοφάνεια, καταγράφηκε πληρότητα στα καταλύματα και τους χώρους εστίασης στον Βώλακα και τον Γρανίτη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του χιονοδρομικού ως μοχλού ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή.

