Βανδαλίστηκαν δυο από τα τέσσερα τρακτέρ αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας που συμμετείχαν στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, έχουν βγάλει τον αέρα από τα λάστιχα, ενώ πάνω και στα δυο είναι γραμμένη με κόκκινο και μπλε σπρέι η λέξη «προδότη». Μέχρι στιγμής άγνωστο παραμένει ποιοι το έκαναν, όμως σίγουρο είναι ότι και τα δυο ανήκουν σε αγρότες που πήραν μέρος στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

