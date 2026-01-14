Θανατηφόρο τροχαίο στην Επαρχιακή Οδό Θηβών – Λιβαδειάς 

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 χθες το βράδυ στην Επαρχιακή Οδό Θηβών – Λιβαδειάς, στην περιοχή των Βαγίων Βοιωτίας, οδικό δίκτυο όπου γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας λόγω των αγροτικών μπλόκων της Θήβας και του Κάστρου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 41χρονου οδηγού του επιβατικού αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς τη Θήβα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά. Ο 41χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Θήβας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο 42χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Λιβαδειάς.

Οπως αναφέρουν πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας στο viotiaplus.gr το οδικό δίκτυο στο σημείο του δυστυχήματος χαρακτηρίζεται παλαιό και στενό, με ελλιπή φωτισμό, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία λόγω των αγροτικών μπλόκων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

