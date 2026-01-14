Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στους οικισμούς του Ασπροπύργου από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών και ειδικών μέσων όπως drone και αστυνομικό σκύλο.

Κατά την επιχείρηση, αποξηλώθηκαν 420 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν παράνομα για την ηλεκτροδότηση οικιών και κατασχέθηκαν καραμπίνα, σιδερογροθιά και καταγραφικό με κάμερα.

Συνελήφθησαν 10 άτομα και σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (13-1-2026), από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Δ.Α.Ο.Ε., μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone) και αστυνομικού σκύλου.

Κατά την επιχείρηση αποξηλώθηκαν από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ καλώδια 420 μέτρων με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες ενώ συνολικά συνελήφθησαν -10- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.

Επιπρόσθετα κατά τους ελέγχους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, σιδερογροθιά και καταγραφικό με κάμερα.

Τέλος, βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α. και αφαιρέθηκαν 2 άδειες ικανότητας οδήγησης και 2 άδειες κυκλοφορίας.

«Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση», τονίζει η ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.