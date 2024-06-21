Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για 22/6: Οι Περιφέρειες σε κατηγορία 4

Σε επιφυλακή για την εκδήλωση πυρκαγιών που είναι για μια ακόμη ημέρα η χώρα με την Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιά που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας να εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός) τρεις Περιφέρειες.

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακές εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη πολιτική για να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί και να αποφύγουν τις ενέργειες στο ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλάδων ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπόρια, συγκόλληση. , η χρήση υπαίθριων ψησταρίων, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιθέτως πυρκαγιά , οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να προωθήσουν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilection.gov.gr.

Δύσκολη η Παρασκευή

Μάχες με δύσκολες και επικίνδυνες πυρκαγιές δίνουν σε όλη τη χώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι πιο δύσκολες φωτιές είναι αυτές σε Μαστραντώνη Αχαΐας, Κρανίδι Αργολίδας και Αλποχώρι Ηλείας. Ειδικότερα η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδαστική έκταση στη Μαστραντώνη Αχαΐας κινείται πλέον στα διοικητικά όρια με την περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 38 οχήματα κι από αέρος 3 αεροσκάφη κι 1 ελικόπτερο.

Επιπλέον στην πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 15.25 στο Κρανίδι Αργολίδας επιχειρούν 48 πυροσβέστες 21 οχήματα κι από αέρος 6 ελικόπτερα. Τέλος στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Αλποχώρι Ηλείας γύρω στις 17.00 επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος 19 οχήματα κι από αεροσκάφη 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Συνολικά σύμφωνα με την Πυροσβεστική το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις 46 αντικαταστάθηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 18.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.