Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο μεγάλο πύρινο μέτωπο που μαίνεται στην Ηλεία.

Η φωτιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για αυτό εκκενώνονται οι περιοχές Χανάκια και Αλποχώρι Ηλείας.

Μήνυμα 112 εκκένωσης δόθηκε και για τους κατοίκους των περιοχών Σκαφιδιάς και Αγ. Ηλίας.

Οι κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Πύργο.

Οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών καλούνται να απομακρυνθούν από τους οικισμούς και να κατευθυνθούν προς πύργο.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν 30 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και εννέα οχήματα.

Την ίδια ώρα, αναφορές γίνονται για την ύπαρξη νεκρού, κατοίκου, στην περιοχή Μυρτιά.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε με τραύμα στο κεφάλι από πτώση.

Το μέτωπο της φωτιάς κινείται προς Μυρτιά και Αλποχώρι, για το οποίο, μαζί με τα Χανάκια, ζητήθηκε η εκκένωσή τους. Νωρίτερα μίλησε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής. Βασίλειος Βαθρακογιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στην εξέλιξη των πυρκαγιών τις τελευταίες ώρες. «Δίνουμε σκληρές μάχες για να αντιμετωπίσουμε και σε κάθε περίπτωση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

