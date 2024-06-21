Πάνω από 64 πυρκαγιές σε λίγες ώρες

Σε κατάσταση συναγερμού είναι σήμερα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με επικίνδυνες πυρκαγιές να είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας. Μόνο τις τελευταίες ώρες, εκδηλώθηκαν τουλάχιστον 64 πυρκαγιές.

«Δίνουμε σκληρές μάχες για να τις αντιμετωπίσουμε και σε κάθε περίπτωση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις», δήλωσε λίγο νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης. «Σε αρκετές περιπτώσεις, η ταχύτητα των ανέμων ξεπερνά τα 95 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που δυσκολεύει την προσέγγιση των εναερίων μέσων και οι πιλότοι μας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προσεγγίσουν με ασφάλεια τα μέτωπα των πυρκαγιών», υπογράμμισε ο κ. Βαθρακογιάννης.

