Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη νέα εθνική οδό Πατρών – Πύργου

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη νέα εθνική οδό Πατρών – Πύργου, που είχε διακοπεί νωρίτερα, από το ύψος της κοινότητας, Χανάκια μέχρι και το ύψος της κοινότητας, Δουνέικα λόγω της πυρκαγιάς, που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή, Αλποχώρι.

Tην ίδια ώρα μαζικά είναι τα μηνύματα του 112 προς τους πολίτες για εκκένωση περιοχών.

Τα τελευταία μηνύματα καλούαν σε εκκένωση για τις περιοχές Μαζαράκι Αχαΐας, Πρόδρομο Ηλείας, Σιμόπουλο Ηλείας, Σκλίβα Ηλείας, Βουλιαγμένη Ηλείας και Καλό Παιδί Ηλείας λόγω δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Οι κάτοικοι των παραπάνω οικισμών ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν από αυτούς και να κατευθυνθούν προς Πύργο. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μαζαράκι, Πρόδρομος, Σιμόπουλο, Σκλίβα, Βουλιαγμένη, Καλό Παιδί και Λαγανάς απομακρυνθείτε προς Πύργο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

