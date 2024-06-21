Ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κρίθηκε από το Αυτόφωρο ο 41 ετών άντρας που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 35χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, ενώ εκείνη επέβαινε σε δίκυκλο, κι αφού την ανέτρεψε την έπιασε από το λαιμό και την απείλησε.

Για τη σύγκρουση που προκάλεσε με το όχημα, το βράδυ της περασμένης Κυριακής στη Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, θα κληθεί να απολογηθεί η Τρίτη, ενώ η ανακρίτρια, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ παραμένει υπό κράτηση.

Καθώς όμως ακολούθησε χρονική περίοδο από την 35χρονη για απειλή, σχηματίστηκε άλλη δικογραφία σε βάρος του με συνέπεια να δικαστεί από το Μενομελές Πλημμελειοδικείο το οποίο τιμώρησε με ποινή φυλάκιση 10 μηνών, με 3ετή αναστολή.

« Κάποιος κάλεσε ανώνυμα στο κινητό της αδελφής μου και προειδοποίησε ότι μας κάνει κακό » κατέθεσε η 35χρονη (ημεδαπή) στο δικαστήριο. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο άγνωστος κάλεσε για λογαριασμό του πρώην συζύγου της με τον οποίο έχουν τέσσερα παιδιά. «Δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχουμε τελειώσει […] Με απειλεί, με παρακολουθεί», πρόσθεσε η ίδια.

Από την πλευρά του, ο 41χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, αρνήθηκε την πράξη της απειλής, τονίζοντας ότι η μήνυση κατατέθηκε προσχηματικά μετά την παρέλευση του αυτοφώρου για το περιστατικό που καταγγέλθηκε την Κυριακή. « Είμαι καλός πατέρας, συνέχεια με προκαλούν» ανέφερε και πρόσθεσε ότι καβγάδες με την 35χρονη ξεκίνησαν για οικονομική φύσεως ζητήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

