Χαρδαλιάς: Υποδεχόμαστε το νέο χρόνο στο νέο, ανανεωμένο Πεδίο του Άρεως

Με μια λαμπερή συναυλία αγαπημένων τραγουδιών από τον Χρήστο Μάστορα και τις «Μέλισσες» κάνει «ποδαρικό» το 2025, στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως.

Το βράδυ της παραμονής, στις 23.00, το συγκρότημα, με τις πιο γνωστές επιτυχίες, θα δώσει ρυθμό, κέφι και αισιοδοξία, για να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά όλοι μαζί, σαν μια μεγάλη παρέα, αναφέρει η Περιφέρεια Αττικής σε ανακοίνωσή της.

«Φέτος σας περιμένουμε για να υποδεχτούμε τον νέο χρόνο στο νέο, ανανεωμένο Πεδίο του Άρεως, στην καρδιά της Αθήνας!» δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η προσμονή του νέου χρόνου συμβολίζει πάντα την ελπίδα για τα καλύτερα που έχουμε μπροστά μας. Η Περιφέρεια Αττικής, σας προσκαλεί όλους και όλες, για να καλωσορίσουμε το 2025 με ένα μεγάλο πάρτι, με αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλή χαρά. Μια λαμπερή γιορτή, που έχει στόχο να μας ενώσει, να φέρει κοντά τον έναν στον άλλο, ώστε να μοιραστούμε την ευτυχία και τη μαγεία της βραδιάς σαν μια μεγάλη, αγαπημένη οικογένεια. Όπως όλες τις ημέρες των εορτών, έτσι και για το βράδυ της παραμονής, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αττικής μας, να απολαύσουν, εντελώς δωρεάν, μια μοναδική συναυλία στο πιο χαρούμενο ρεβεγιόν της πόλης».

Η εορταστική συναυλία έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς οι ερμηνευτές δωρίζουν την αμοιβή τους στις δομές της περιφέρειας για τις ανάγκες ευπαθών ομάδων.

Τη λαμπερή βραδιά θα παρουσιάσει ο Θέμης Γεωργαντάς, ενώ στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης ο Zaf και ο ONEMANSHOW.

Το μεγάλο υπαίθριο πάρτι θα συνεχιστεί με μουσικές από το MAD RADIO 106.2, μέχρι τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς.

Μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό περιμένει μικρούς και μεγάλους για να κάνει ακόμα πιο όμορφες τις πρώτες μέρες του 2025, μέσα από ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συναυλίες, όλα με ελεύθερη είσοδο.

Καθημερινά, από τις 16:30 έως τις 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 22:00, πολλές είναι οι εκπλήξεις που περιμένουν τους επισκέπτες του Χωριού στο Πεδίον του Άρεως, το οποίο πλέον έχει αναβαθμιστεί αισθητικά και λειτουργικά, προσφέροντας ποικίλες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, με απόλυτη προσβασιμότητα και υψηλή ασφάλεια.

Για τους επισκέπτες έχει στηθεί ένα υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, καρουζέλ, μια μεγάλη γευστική γωνιά με παραδοσιακά ποτά και εδέσματα, καθώς και σαράντα ξύλινα σπιτάκια, με χειροποίητες δημιουργίες (είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια).

Επίσης, οι μικροί επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν σε διασκεδαστικές- εκπαιδευτικές δράσεις, που συνδυάζουν την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

Πλούσιο είναι και το μουσικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται στην κεντρική σκηνή του Χωριού, με ένα ευρύ ρεπερτόριο για κάθε γούστο. Ανάμεσα στις μουσικές προτάσεις, ξεχωρίζει η εμφάνιση τεσσάρων νεανικών συγκροτημάτων, την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου, ενώ μια μέρα μετά, το Σάββατο 4 Ιανουαρίου, τρεις από τις πιο χαρακτηριστικές γυναικείες φωνές της ελληνικής μουσικής, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μελίνα Κανά και η Φωτεινή Βελεσιώτου, ερμηνεύουν τραγούδια που «σφράγισαν» το έργο τριών μεγάλων κυριών του λαϊκού μας τραγουδιού, της Σωτηρίας Μπέλλου, της Πόλυς Πάνου και της Βίκυς Μοσχολιού.

Μεγάλος χορηγός του Χριστουγεννιάτικου Χωριού είναι η Protergia, χορηγοί η COSMOTE και η ΕΥΔΑΠ και χορηγός επικοινωνίας το MAD.

Το πλήρες καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Χωριού,, διατίθεται στην ιστοσελίδα: http://xmasvillageattica.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.