Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 21χρονου Γερμανού τουρίστα, που εξαφανίστηκε σε ορεινή περιοχή των Χανίων.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με το πρώτο φως της ημέρας, άρχισαν εκ νέου να επιχειρούν, με επίκεντρο των ερευνών σήμερα, σημεία του Ομαλού, το φαράγγι της Σαμαριάς αλλά και την Παλαιόχωρα. Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη του 21 ετών Γερμανού τουρίστα χάθηκαν την περασμένη Πέμπτη 13-2-2025, όταν ο νεαρός άφησε το αυτοκίνητό του στο Ξυλόσκαλο, κοντά στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς που αυτή την περίοδο, είναι κλειστό. Τις αρχές φέρεται να ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων, από όπου είχε μισθώσει το όχημα ο νεαρός τουρίστας.

Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί, ενώ έχει ενημερωθεί και το Λιμενικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.