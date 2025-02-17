Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής προς κόμβο Ηρακλείου, στα δυο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και την Αττική Οδό, στα δυο ρεύματα Κηφισίας, στην άνοδο Συγγρού από το ύψος του Άλσους Νέας Σμύρνης, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς την Κηφισού, στη Βουλιαγμένης προς Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης, στην ανηφόρα της Κατεχάκη και τέλος στην παραλιακή προς Πειραιά ανά τμήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.