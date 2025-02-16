Χανιά: Αγωνία για 20χρονο Γερμανό που αγνοείται

Αγωνία επικρατεί από χθες για την τύχη ενός 20χρονου από τη Γερμανία τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην περιοχή του Ξυλόσκαλου στον Ομαλό Χανίων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο νεαρός την περασμένη Πέμπτη, νοίκιασε ένα αυτοκίνητο και έφτασε μέχρι την είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς, το οποίο τη χειμερινή περίοδο είναι κλειστό και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές ενημερώθηκαν από τον ιδιοκτήτη του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου, χθες Σάββατο, καθώς δεν είχε νέα του. Άνδρες της αστυνομίας που μετέβησαν στο Ξυλόσκαλο εντόπισαν το νοικιασμένο αυτοκίνητο αλλά κανένα ίχνος του 20χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης είπαν πως ένας νέος με τα χαρακτηριστικά του νεαρού, ήταν στο μικρό χωριό που καταλήγει το φαράγγι της Σαμαριάς τις τελευταίες δύο ημέρες, κάτι που άλλαξε τα μέχρι τώρα δεδομένα. Μένει τώρα να φανεί αν πρόκειται για το ίδιο άτομο και έφυγε από την Αγία Ρούμελη με το καράβι ή μπήκε στο φαράγγι με σκοπό να γυρίσει πίσω, η αν πρόκειται για ομοιότητα. Οι αρχές τηρούν στάση αναμονής και περιμένουν τις επόμενες ώρες να δουν αν ο 20χρονος εμφανιστεί στο πάρκινγκ που άφησε το αυτοκίνητο, αλλιώς αναμένεται να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Πηγή: skai.gr

