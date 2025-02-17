Λογαριασμός
Θεοδωρικάκος: Συναντάται σήμερα με εκπροσώπους σούπερ μάρκετ, βιομηχανιών τροφίμων και πολυεθνικών

Στο επίκεντρο η μείωση του μεσοσταθμικού κέρδους, ώστε να μην υπάρξουν ανατιμήσεις, λόγω των πιέσεων στις τιμές σε κακάο, σοκολάτα, καφέ και μοσχαρίσιο κρέας. 

Τάκης Θεοδωρικάκος

Τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, των βιομηχανιών τροφίμων και των πολυεθνικών θα συναντήσει σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η μείωση του μεσοσταθμικού τους κέρδους, ώστε να μην υπάρξουν ανατιμήσεις, λόγω των εξελίξεων που ασκούν πιέσεις στις τιμές σε κακάο, σοκολάτα, καφέ και μοσχαρίσιο κρέας. 

Παρά τις διεθνείς εξελίξεις η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από όλες τις χώρες της ευρωζώνης.

Σήμερα συνεδριάζει και η διυπουργική επιτροπή στρατηγικών επενδύσεων, η οποία αναμένεται να εγκρίνει σχέδια ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

