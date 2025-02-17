Θεοδωρικάκος: Συναντάται σήμερα με εκπροσώπους σούπερ μάρκετ, βιομηχανιών τροφίμων και πολυεθνικών

Τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, των βιομηχανιών τροφίμων και των πολυεθνικών θα συναντήσει σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η μείωση του μεσοσταθμικού τους κέρδους, ώστε να μην υπάρξουν ανατιμήσεις, λόγω των εξελίξεων που ασκούν πιέσεις στις τιμές σε κακάο, σοκολάτα, καφέ και μοσχαρίσιο κρέας.

Παρά τις διεθνείς εξελίξεις η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από όλες τις χώρες της ευρωζώνης.

Σήμερα συνεδριάζει και η διυπουργική επιτροπή στρατηγικών επενδύσεων, η οποία αναμένεται να εγκρίνει σχέδια ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

