Στη φυλακή οδηγείται με απόφαση δικαστηρίου ένας 35χρονος που καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του, στη Θεσσαλονίκη.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αποφάσισε να μην αναστείλει την ποινή του ούτε να χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεσή της ενόψει της έφεσης.

Όπως έγινε γνωστό κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ο 35χρονος μόλις πρόσφατα είχε καταδικαστεί από άλλο δικαστήριο για παρόμοιο περιστατικό και είχε εκτίσει στις φυλακές έναν μήνα από τους συνολικά 24 που του είχαν επιβληθεί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος φέρεται ότι μπήκε στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του, παραβιάζοντας σχετικό περιοριστικό μέτρο, κι όταν την αντίκρισε άρχισε να της απευθύνει απειλές για τη ζωή της. «Του είπα να φύγει και τότε άρχισε να με απειλεί ότι θα σκοτώσει και θα με κάψει», κατέθεσε η παθούσα στο δικαστήριο.

Ο ίδιος στην απολογία του ζήτησε συγγνώμη και μία δεύτερη ευκαιρία, αλλά το δικαστήριο δεν πείστηκε. «Πόσες φορές πρέπει να μπείτε φυλακή για να το καταλάβετε;» είπε η δικαστής απευθυνόμενη στον κατηγορούμενο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.