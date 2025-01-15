Αντιμέτωπος με κακουργηματικές κατηγορίες οδηγείται σήμερα (15/1) στα Δικαστήρια Χανίων, προκειμένου να απολογηθεί, ο 45χρονος που κατηγορείται για το φονικό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 22χρονο Παναγιώτη Καρατζή.

Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός έχασε τη ζωή του, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε 45χρονος, χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μάλιστα, όπως αποκαλύφτηκε οι αστυνομικοί άφησαν ελεύθερο τον 45χρονο επιχειρηματία, παρά το γεγονός πως βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα, λίγες ώρες μετά να εμπλακεί στο φρικτό τροχαίο.

Εν μέσω των αποκαλύψεων για τους χειρισμούς των αστυνομικών στην υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος, την Τρίτη ανακοινώθηκε πως δόθηκε εντολή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για «ξήλωμα» της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων.

Πηγή: skai.gr

