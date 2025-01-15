Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 15 Ιανουαρίου

Δείτε σε ποιους ευχόμαστε σήμερα «χρόνια πολλά» για την ονομαστική τους εορτή

εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Ελένης Ελπιδίου Δάνακτος και Πανσοφίου και των Οσίων Παύλου του Θηβαίου και Ιωάννου του «Καλυβίτου».

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν έχει γιορτή κάποιο γνωστό όνομα.

