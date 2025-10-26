Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι τέθηκε η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού

Της Έλενας Γαλάρη

Σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι τέθηκε μετά την απολογία της στον Ευρωπαίο ανακριτή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού.

Στην απολογία της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις σε βάρος της κατηγορίες δηλώνοντας πλήρη άγνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε: «Δεν γνώριζα ό,τι γινόταν και για όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα.Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου».

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης.

Προφυλακίστηκε ακόμη ένας κατηγορούμενος για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ - Του αποδίδεται ο ρόλος ενός εκ των υπαρχηγών

Νωρίτερα, το skai.gr μετέδιδε ότι προφυλακίστηκε ακόμη ένας κατηγορούμενος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος ενός εκ των υπαρχηγιών της εγκληματικής οργάνωσης.

Κατά την απολογία του, ο 38χρονος, ο οποίος είναι υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων στην Κρήτη, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.

Στον Ευρωπαίο ανακριτή αναμένεται να απολογηθούν ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και η σύζυγός του, ενώ ο πατέρας του, επίσης κατηγορούμενος, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Οι προφυλακίσεις για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν φτάσει τις 9 μέχρι στιγμής.

Πηγή: skai.gr

