Χανιά: Νεκρός βρέθηκε ο 21χρονος που είχε εξαφανιστεί στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Τη χειρότερη κατάληξη είχε η αναζήτηση του 21χρονου τουρίστα, έναν μήνα μετά την εξαφάνισή του από το Ξυλόσκαλο.

Ο 21χρονος Γιόχαν Γουίλιαμς βρέθηκε νεκρός, το πρωί της Παρασκευής, στον Γκίγκιλο και συγκεκριμένα κοντά στο «Μιτάτο του Τζάτζιμου», μία περιοχή πολύ επικίνδυνη ακόμη και για τους έμπειρους αναβάτες, όπως αναφέρει το flashnews.gr.

Η αναζήτηση για τον νεαρό διήρκεσε έναν μήνα, από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η εξαφάνισή του από το πάρκινγκ στο Ξυλόσκαλο, με τις αρχές και την οικογένεια να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βρουν τον Γιόχαν, αντιμετωπίζοντας κακές καιρικές συνθήκες και τις δύσβατες πλαγιές του Γκίγκιλου.

Ορειβάτες που διανυκτέρευσαν από χθες στο βουνό, βρέθηκαν, σήμερα το πρωί, μπροστά στο σώμα του άτυχου 21χρονου, ειδοποιώντας, στη συνέχεια τις αρχές.

Ομάδα της Πυροσβεστικής από το κλιμάκιο Ανώπολης, γνωρίζοντας πλέον την ακριβή τοποθεσία του 21χρονου, αναμένεται να ξεκινήσει επιχείρηση για να ανασύρει το σώμα του.

* Πηγή φωτογραφίας Flashnews.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.