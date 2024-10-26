e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών της εβδομάδας 29 Οκτωβρίου έως 01Νοεμβρίου 2024

Συνολικά 1.185.877.772 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.788.952 δικαιούχους από τις 29 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2024 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 30 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 1.115.161.772 ευρώ σε 1.715.474 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου,

στις 31 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 3.800.000 ευρώ σε 10.100 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολής συντάξεων Ν. 4778/2021 μηνός Νοεμβρίου,

από τις 29 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 13.300.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

στις 31 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 2.016.000 ευρώ σε 1.668 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

7.000.000 ευρώ σε 10.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

600.000 ευρώ σε 50 φορείς στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών) και

5.000.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

