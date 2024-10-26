Θεσσαλονίκη: Στρατιωτική επίδειξη- Καταχειροκροτήθηκαν οι σπουδαστές της ΣΣΑΣ

Τον θαυμασμό πλήθους Θεσσαλονικέων και το θερμό χειροκρότημά του απέσπασαν οι μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων που παιάνισαν στην πλατεία Αριστοτέλους, τιμώντας έτσι τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912.

Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια ανήμερα της 26ης Οκτωβρίου, η Διμοιρία Επιδείξεων της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και οι Μουσικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποίησαν εντυπωσιακή επίδειξη, με φόντο την παλιά παραλία της πόλης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο και χάρισαν θερμό χειροκρότημα στους άνδρες και της γυναίκες της ΣΣΑΣ.

Οι Μουσικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων αποχώρησαν υπό τους ήχους του πατριωτικού τραγουδιού «Μακεδονία Ξακουστή».

