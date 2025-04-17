Χανιά: Έκανε αναστροφή, προκάλεσε τροχαίο κι έφυγε σαν… κύριος - Δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στα Χανιά, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, σταματημένο στη μια μεριά του δρόμου, θέλησε να συνεχίσει τη διαδρομή του, ωστόσο, αποφάσισε να κάνει αναστροφή, ενώ περνούσε αυτοκίνητο από την απέναντι μεριά.

Το άλλο αυτοκίνητο, προφανώς για να τον αποφύγει, προσπαθεί να είναι στη δεξιά μεριά του δρόμου, ωστόσο γλιστράει και πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο μπροστά.

Ο οδηγός που έκανε την αναστροφή, ενώ είδε το συμβάν, αποφάσισε να φύγει χωρίς να έχει συμβεί ποτέ τίποτα.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

